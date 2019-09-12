Газ для населення у вересні здешевшав на 3,4%

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 3,4% до 4 493,64 гривень\/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на вересень в порівнянні з серпнем.\r\nПро це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.\r\n"Ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його у вересні газзбутам і постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 493,64 гривень\/тис. куб. м (без урахування ПДВ і транспортних витрат). Порівняно з серпнем вартість газу зменшиться на 3,4%", - йдеться в ньому.\r\nУ повідомленні наголошується, що кінцева ціна на газ в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКП) для відповідного облгазу.\r\nТакож зазначається, що з квітня ціна на газ для населення знизилася на 28%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Укртрансгаз" заявляє про 85% готовність до опалювального сезону.\r\nТим часом опалювальним сезоном в Україні займеться делегація із США.\r\nА "Нафтогаз" намагається оскаржити методику формування ціни на газ для населення.