Газ для населення у вересні здешевшав на 3,4%

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 3,4% до 4 493,64 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на вересень в порівнянні з серпнем.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його у вересні газзбутам і постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 493,64 гривень/тис. куб. м (без урахування ПДВ і транспортних витрат). Порівняно з серпнем вартість газу зменшиться на 3,4%", - йдеться в ньому.

У повідомленні наголошується, що кінцева ціна на газ в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКП) для відповідного облгазу.

Також зазначається, що з квітня ціна на газ для населення знизилася на 28%.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртрансгаз" заявляє про 85% готовність до опалювального сезону.

Тим часом опалювальним сезоном в Україні займеться делегація із США.

А "Нафтогаз" намагається оскаржити методику формування ціни на газ для населення.