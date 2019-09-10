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10 сентября 2019, вторник, 16:17 205
Внешняя политика 2019-09-10T17:30:02+03:00
Українські Новини
Отопительный сезон 2019/2020: США направили в Украину делегацию для решения "критических проблем"

Отопительный сезон 2019/2020: США направили в Украину делегацию для решения "критических проблем"

Отопление. Фото: nashemisto
Отопление. Фото: nashemisto

Министерство энергетики США направило в Украину экспертную делегацию для решения критических проблем отопительного сезона 2019/2020.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке зимнего плана действий для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020", - говорится в нем.

Отмечается, что делегация будет способствовать обеспечению Украины необходимыми ресурсами, чтобы Украина не была уязвимой к угрозам от перебоев в снабжении энергоресурсами со стороны России.

"Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передачи и распределения энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии", - подытожено в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в "Укртрансгазе" заявили, что Украина готова к отопительному сезону на 85%.

Тем временем "Нефтегаз" предлагает населению закупить газ на зиму по летней цене.

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