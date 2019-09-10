Отопительный сезон 2019/2020: США направили в Украину делегацию для решения "критических проблем"

Министерство энергетики США направило в Украину экспертную делегацию для решения критических проблем отопительного сезона 2019\/2020.\r\nОб этом говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке зимнего плана действий для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020", - говорится в нем.\r\nОтмечается, что делегация будет способствовать обеспечению Украины необходимыми ресурсами, чтобы Украина не была уязвимой к угрозам от перебоев в снабжении энергоресурсами со стороны России.\r\n"Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передачи и распределения энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии", - подытожено в сообщении.\r\nКак сообщали Українські Новини, в "Укртрансгазе" заявили, что Украина готова к отопительному сезону на 85%.\r\nТем временем "Нефтегаз" предлагает населению закупить газ на зиму по летней цене.