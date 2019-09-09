Украина готова к отопительному сезону на 85%, - "Укртрансгаз"

Оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" выполнил 85% работ по подготовке газотранспортной системы (ГТС) к отопительному сезону 2019/20 в то время, как "Нефтегаз" заявил, что газ на отопительный сезон запасли более 7 тыс. домохозяйств

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"Укртрансгаз" уже выполнил 85% работ по ремонту и модернизации объектов ГТС Украины в рамках реализации плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2019/20", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что с мая по август было обследовано 142,2 км трубопроводов, осуществлен капитальный ремонт 11,5 км магистральных газопроводов, 26 скважин на газохранилищах и 11 газоперекачивающих агрегатов, отремонтировано 858 единиц автотранспортной техники, а также восстановлен 3541 км линий связи и 16,6 км линий электропередач на объектах ГТС.

Было завершено 9 из 13 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ (ППР) в соответствии с планом на 2019 год.

Также одной из ключевых задач является техническое обеспечение процесса закачки природного газа в ПХГ.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" предлагает населению закупить газ на зиму по летней цене.

Тем временем Андрей Герус заявил, что зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом". Шефрович заявил, что переговоры по транзиту газа пройдут 19 сентября.