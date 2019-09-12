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12 сентября 2019, четверг, 14:22 739
Общество 2019-09-12T16:00:03+03:00
Українські Новини
Балух намерен подать иск в ЕСПЧ против России

Балух намерен подать иск в ЕСПЧ против России

Владимир Балух Фото: facebook.com/crimeahrg
Владимир Балух Фото: facebook.com/crimeahrg

Освобожденный из плена украинский активист из Крыма Владимир Балух намерен подать иск в Европейский суд по правам человека против России.

Об этом он сказал в комментарии "Крим.Реалии".

Балух уточнил, что подготовка пакета документов для подачи в ЕСПЧ по его делу ведется с 2016 года.

"Там уже много документов представлены в ЕСПЧ. Но этот процесс продолжается, ничего еще в этом плане не завершено, был разговор с "Хельсинской группой по правам человека". Мы работаем вместе с ними в этом направлении. Мы подали первые документы еще до декабря 2016 года, еще по поводу той 319 статьи (Статья 319 УК РФ. "Оскорбление представителя власти" - КС), по которой меня судили еще до того, как я попал за решетку. Собираем все документы, фиксируем, мы договорились, что я немного прихожу в себя, и мы закончим работу", - сказал он.


Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

Также в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину.

Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.


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