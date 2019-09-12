Зеленский уволил скандального главу СВР Бухарева и дал ему новую должность

Президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева, который занимался организацией концертов в "Квартале 95" и имеет медаль ФСБ России

Об этом говорится в указах №681 и 682 от 11 сентября, обнародованных в четверг, передают Українськi Новини.

В свою очередь, указом №683 Президент назначил Александра Руснака начальником департамента контрразведки СБУ.

Раньше Українські Новини писали о том, кто такой Бухарев. Бухарев объяснял свою медаль ФСБ РФ тем, что получил ее за "участие в проведении международной операции по предотвращению перекидывания крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу".

Согласно декларации, Бухарев с 1987 года работал в госсекторе и в прошлом году заработал 395 тысяч гривен. Его жена декларировала только заработную плату из столичной Славянской гимназии в 91 тысячу в год. При этом семья владеет домом на 701 квадратный метр и несколькими участками суммарно на 3 тысяч квадратных метров в Киевской области. Супруги имеют элитные часы, 409 тысяч долларов и 88 тысяч евро. Жена имеет недвижимость в оккупированном Крыму: квартиру, паркоместо и участок. Также в прошлом году Бухарев сделал дочери-студентке подарок на 15,5 млн грн – вероятно, речь идет о столичной квартире на 219 м кв., владелицей которой стала девушка.

Также Рада отказалась предоставить официальную биографию Бухарева.

Кроме того, Зеленский ввел в СНБО главу Службы внешней разведки и Госфинмониторинга.