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12 сентября 2019, четверг, 11:34 210
Президент 2019-09-12T11:42:53+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил скандального главу СВР Бухарева и дал ему новую должность

Зеленский уволил скандального главу СВР Бухарева и дал ему новую должность

Владислав Бухарев. Фото: vladislav.buharev/Facebook
Владислав Бухарев. Фото: vladislav.buharev/Facebook

Президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева, который занимался организацией концертов в "Квартале 95" и имеет медаль ФСБ России, с должности главы Службы внешней разведки и назначил его первым заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ) - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ("управление К").

Об этом говорится в указах №681 и 682 от 11 сентября, обнародованных в четверг, передают Українськi Новини.

В свою очередь, указом №683 Президент назначил Александра Руснака начальником департамента контрразведки СБУ.

Раньше Українські Новини писали о том, кто такой Бухарев. Бухарев объяснял свою медаль ФСБ РФ тем, что получил ее за "участие в проведении международной операции по предотвращению перекидывания крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу".

Согласно декларации, Бухарев с 1987 года работал в госсекторе и в прошлом году заработал 395 тысяч гривен. Его жена декларировала только заработную плату из столичной Славянской гимназии в 91 тысячу в год. При этом семья владеет домом на 701 квадратный метр и несколькими участками суммарно на 3 тысяч квадратных метров в Киевской области. Супруги имеют элитные часы, 409 тысяч долларов и 88 тысяч евро. Жена имеет недвижимость в оккупированном Крыму: квартиру, паркоместо и участок. Также в прошлом году Бухарев сделал дочери-студентке подарок на 15,5 млн грн – вероятно, речь идет о столичной квартире на 219 м кв., владелицей которой стала девушка.

Также Рада отказалась предоставить официальную биографию Бухарева.

Кроме того, Зеленский ввел в СНБО главу Службы внешней разведки и Госфинмониторинга.

Больше новостей о: Президент Украины Служба безопасности Украины Указ Президента Служба внешней разведки Украины Владислав Бухарев

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