Курс долара впав, а євро обвалився в обмінниках

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 11 вересня на 2,34 коп. до 25,1230 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,50 коп. до 24,7918 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 8,39 коп. до 27,2291 UAH/EUR, курс продажу знизився на 12,20 коп. до 27,6818 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,7918 25,1230 27,2291 27,6818 3,43 3,93 Максимальний 24,8800 25,9800 27,4000 28,1000 3,74 5,00 Мінімальний 24,3000 24,9300 27,0000 27,4400 2,50 3,78

Як повідомляли Українські Новини, гривня різко зміцнилася після вихідних. Також аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Крім того, в Нацбанку повідомили, що завдяки новій владі в Україні послабилися внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.