Курс долара впав, а євро обвалився в обмінниках

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 11 вересня на 2,34 коп. до 25,1230 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 3,50 коп. до 24,7918 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 8,39 коп. до 27,2291 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 12,20 коп. до 27,6818 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,7918\r\n25,1230\r\n27,2291\r\n27,6818\r\n3,43\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n24,8800\r\n25,9800\r\n27,4000\r\n28,1000\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,3000\r\n24,9300\r\n27,0000\r\n27,4400\r\n2,50\r\n3,78\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня різко зміцнилася після вихідних. Також аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.\r\nКрім того, в Нацбанку повідомили, що завдяки новій владі в Україні послабилися внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.