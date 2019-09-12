підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
12 вересня 2019, четвер, 10:26 29
Фінанси 2019-09-12T13:00:03+03:00
Українські Новини
Курс долара впав, а євро обвалився в обмінниках

Курс долара впав, а євро обвалився в обмінниках

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 11 вересня на 2,34 коп. до 25,1230 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,50 коп. до 24,7918 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 8,39 коп. до 27,2291 UAH/EUR, курс продажу знизився на 12,20 коп. до 27,6818 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,7918 25,1230 27,2291 27,6818 3,43 3,93
Максимальний 24,8800 25,9800 27,4000 28,1000 3,74 5,00
Мінімальний 24,3000 24,9300 27,0000 27,4400 2,50 3,78

Як повідомляли Українські Новини, гривня різко зміцнилася після вихідних. Також аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Крім того, в Нацбанку повідомили, що завдяки новій владі в Україні послабилися внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро

Архів
Новини
Працевлаштування після ВНЗ: Міносвіти почне моніторити перспективи і зайнятість випускників 12:52
Європейська бізнес-асоціація наполягає на змінах у законопроект 1210, - ЗМІ 12:33
Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону про автомобілі на дороги 12:31
Нардепи вимагають від Рябошапки розслідувати рейдерське захоплення компанії АІС за участі прокурорів і слідчих 12:19 Документ
Гранатомет. Фото: поліція Запорізької області
Чоловік продав гранатомет і патрони до автомата Калашникова в Енергодарі, - поліція 12:13
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов 12:15 Відео
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
більше новин
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Депутат партії Порошенка перехопив у Ляшка ініціативу допомоги коровам 17:38
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Кабмін призначив двох нових членів спостережної ради "Нафтогазу" 15:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok