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12 сентября 2019, четверг, 08:49 38
Силовые структуры 2019-09-12T08:51:04+03:00
Українські Новини
Первый замглавы Нацполиции Аброськин опровергает свое увольнение

Первый замглавы Нацполиции Аброськин опровергает свое увольнение

Вячеслав Аброськин. Фото: facebook.com/arsen.avakov
Вячеслав Аброськин. Фото: facebook.com/arsen.avakov

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин опровергает свое увольнение.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодняшний день остаюсь на месте", - подчеркнул Аброськин.

Он отметил, что в данный момент находится по работе в Мариуполе.

11 сентября пресс-служба Нацполиции сообщила, что глава ведомства Сергей Князев уволил своего первого зама Аброськина.

Как сообщали Українські Новини, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку.

29 августа Верховная Рада переназначила Арсена Авакова министром внутренних дел. За назначение нового Кабинета Министров, в том числе Авакова, проголосовало 281 депутат при минимально необходимых 226.

Ранее фракция "Слуга народа" в Верховной Раде планировала временно назначить Арсена Авакова министром внутренних дел в новом составе Кабинета Министров.

А вечером 28 августа возле Офиса Президента состоялась предупредительная акция "Аваков-черт", цель которой - не допустить переназначение министра внутренних дел Арсена Авакова на любую государственную должность в обновленных органах власти.

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