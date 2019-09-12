Первый замглавы Нацполиции Аброськин опровергает свое увольнение

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин опровергает свое увольнение.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодняшний день остаюсь на месте", - подчеркнул Аброськин.



Он отметил, что в данный момент находится по работе в Мариуполе.



11 сентября пресс-служба Нацполиции сообщила, что глава ведомства Сергей Князев уволил своего первого зама Аброськина.



Как сообщали Українські Новини, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку.

29 августа Верховная Рада переназначила Арсена Авакова министром внутренних дел. За назначение нового Кабинета Министров, в том числе Авакова, проголосовало 281 депутат при минимально необходимых 226.

Ранее фракция "Слуга народа" в Верховной Раде планировала временно назначить Арсена Авакова министром внутренних дел в новом составе Кабинета Министров.



А вечером 28 августа возле Офиса Президента состоялась предупредительная акция "Аваков-черт", цель которой - не допустить переназначение министра внутренних дел Арсена Авакова на любую государственную должность в обновленных органах власти.