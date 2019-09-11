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11 сентября 2019, среда, 15:35 243
Экономика 2019-09-11T16:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмин назначил двух новых членов набсовета "Нефтегаза"

Кабмин назначил двух новых членов набсовета "Нефтегаза"

Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Кабинет Министров назначил членами наблюдательного совета национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Юлию Ковалив и заместителя министра энергетики и угольной промышленности Наталью Бойко, о чем ранее писал в письме министр энергетики защиты окружающей среды Алексей Оржель к Кабмину.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.

"Сменили представителей в набсовете "Нефтегаза". Вместо Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича представителями в набсовете будут Юлия Ковалив и Наталья Бойко", - сказал он.

При этом еще одно место представителя государства в компании остается вакантным.

Кроме того, Гончарук провел встречу с руководством "Нефтегаза" относительно подготовки к отопительному сезону.

Как сообщали Українськi Новини, в мае Кабинет Министров назначил членами наблюдательного совета "Нефтегаза" Людо Ван дер Хейдена и Константина Марьевича.

В 2018 году группа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" сократила чистую прибыль в 3,4 раза, или на 27,9 млрд гривен до 11,3 млрд гривен

В 2018 году компания увеличила чистый доход на 9,05%, или на 17,011 млрд гривен, до 204,938 млрд гривен.

В 2019 "Нефтегаз" планирует увеличить прибыль почти на 60%.

Тем временем "Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь

"Нефтегаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.

Больше новостей о: Нефтегаз Набсовет Наталья Бойко Юлия Ковалив

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