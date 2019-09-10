Я не хочу "выходить в тираж" и становиться свадебным генералом, - Сенцов

Режиссер Олег Сенцов заявил, что не хочет "выходить в тираж" и становиться свадебным генералом в то время, как оставляет открытым вопрос своего участия в политике.\r\nОб этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передают Українськi Новини.\r\n"Я не хочу "выходить в тираж" и становиться свадебным генералом" , - сказал Сенцов.\r\nСенцов отметил, что сознательно отказывается от всех интервью и приглашений на мероприятия, так как не является медийной персоной.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=IGFqMFr66HM" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.\r\nВ частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.\r\nСенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года и голодал 145 дней.\r\nТакже Сенцов не имеет претензий к оговорившим его людям и рассказал, как вывозил военнослужащих из Крыма. Кроме того, в случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку. \r\nТем временем Сенцов заявил, что вернуться в Крым можно только на танках и жить он будет в Киеве, а также перевезет сюда семью.