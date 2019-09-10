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10 сентября 2019, вторник, 14:31 155
Общество 2019-09-10T15:30:02+03:00
Українські Новини
Я не хочу "выходить в тираж" и становиться свадебным генералом, - Сенцов

Я не хочу "выходить в тираж" и становиться свадебным генералом, - Сенцов

Режиссер Олег Сенцов заявил, что не хочет "выходить в тираж" и становиться свадебным генералом в то время, как оставляет открытым вопрос своего участия в политике.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передают Українськi Новини.

"Я не хочу "выходить в тираж" и становиться свадебным генералом" , - сказал Сенцов.

Сенцов отметил, что сознательно отказывается от всех интервью и приглашений на мероприятия, так как не является медийной персоной.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

В частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.

Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года и голодал 145 дней.

Также Сенцов не имеет претензий к оговорившим его людям и рассказал, как вывозил военнослужащих из Крыма. Кроме того, в случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку

Тем временем Сенцов заявил, что вернуться в Крым можно только на танках и жить он будет в Киеве, а также перевезет сюда семью.

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