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10 вересня 2019, вівторок, 14:31 25
Суспільство 2019-09-10T20:00:05+03:00
Українські Новини
Я не хочу "виходити в тираж" і ставати весільним генералом, - Сенцов

Я не хочу "виходити в тираж" і ставати весільним генералом, - Сенцов

Режисер Олег Сенцов заявив, що не хоче "виходити в тираж" і ставати весільним генералом у той час, як залишає відкритим питання своєї участі в політиці.

Про це він сказав на прес-конференції в Києві, передають Українські Новини.

"Я не хочу "виходити в тираж" і ставати весільним генералом" , - сказав Сенцов.

Сенцов зазначив, що свідомо відмовляється від всіх інтерв'ю і запрошень на заходи, оскільки не є медійною персоною.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Зокрема, був звільнений Сенцов, затриманий в Криму в травні 2014 року.

Сенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року і голодував 145 днів.

Сенцов не має претензій до людей, що його обмовили, і розповів, як вивозив військовослужбовців з Криму. Крім того, у разі зриву обміну полоненими Сенцов планував почати нову голодування.

Тим часом Сенцов заявив, що повернутися в Крим можна тільки на танках і жити він буде в Києві, а також перевезе сюди сім'ю.

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