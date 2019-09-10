Я не хочу "виходити в тираж" і ставати весільним генералом, - Сенцов

Режисер Олег Сенцов заявив, що не хоче "виходити в тираж" і ставати весільним генералом у той час, як залишає відкритим питання своєї участі в політиці.\r\nПро це він сказав на прес-конференції в Києві, передають Українські Новини.\r\n"Я не хочу "виходити в тираж" і ставати весільним генералом" , - сказав Сенцов.\r\nСенцов зазначив, що свідомо відмовляється від всіх інтерв'ю і запрошень на заходи, оскільки не є медійною персоною.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.\r\nЗокрема, був звільнений Сенцов, затриманий в Криму в травні 2014 року.\r\nСенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року і голодував 145 днів.\r\n Сенцов не має претензій до людей, що його обмовили, і розповів, як вивозив військовослужбовців з Криму. Крім того, у разі зриву обміну полоненими Сенцов планував почати нову голодування.\r\nТим часом Сенцов заявив, що повернутися в Крим можна тільки на танках і жити він буде в Києві, а також перевезе сюди сім'ю.