Сенцов не имеет претензий к оговорившим его людям  и рассказал, как вывозил военнослужащих из Крыма

Режиссер Олег Сенцов не имеет претензий к оговорившим его фигурантам дела "крымских террористов" Геннадию Афанасьеву и Алексею Чирнию.\r\nОб этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передают Українськi Новини.\r\n"Коллекционирование обид - это увлечение слабых", - заявил Сенцов.\r\nОн отметил, что не имеет никаких претензий к Афанасьеву и Чирнию.\r\nРежиссер желает Чирнию освобождения из тюрьмы, а Афанасьеву - счастья и здоровья.\r\nНа суде Чирний дал показания против Сенцова и Кольченко.\r\nАфанасьев также был осужден в рамках данного дела, но на суде отказался от своих показаний против Сенцова и Кольченко.\r\nТакже режиссер Олег Сенцов заявляет, что вывез около половины украинских военнослужащих из аннексированного Россией Крыма.\r\nОб этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.\r\nРежиссер отметил, что только недавно узнал общее количество военных, эвакуированных из Крыма после аннексии.\r\n"Я вывез практически половину военных", - сказал Сенцов.\r\nОн отметил, что в Крыму не занимался ничем уголовным, а только помогал эвакуировать украинским военных на материк и устраивал автопробеги в поддержку Украины.\r\nСенцов сказал, что с ним коммуницировал представитель Генштаба по вопросу вывода военных с полуострова.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку. Также Сенцов заявил, что вернуться в Крым можно только на танках и жить он будет в Киеве, а также перевезет сюда семью.\r\n7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.\r\nВ частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.