Сенцов не имеет претензий к оговорившим его людям и рассказал, как вывозил военнослужащих из Крыма

Режиссер Олег Сенцов не имеет претензий к оговорившим его фигурантам дела "крымских террористов" Геннадию Афанасьеву и Алексею Чирнию.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передают Українськi Новини.

"Коллекционирование обид - это увлечение слабых", - заявил Сенцов.

Он отметил, что не имеет никаких претензий к Афанасьеву и Чирнию.

Режиссер желает Чирнию освобождения из тюрьмы, а Афанасьеву - счастья и здоровья.

На суде Чирний дал показания против Сенцова и Кольченко.

Афанасьев также был осужден в рамках данного дела, но на суде отказался от своих показаний против Сенцова и Кольченко.

Также режиссер Олег Сенцов заявляет, что вывез около половины украинских военнослужащих из аннексированного Россией Крыма.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Режиссер отметил, что только недавно узнал общее количество военных, эвакуированных из Крыма после аннексии.

"Я вывез практически половину военных", - сказал Сенцов.

Он отметил, что в Крыму не занимался ничем уголовным, а только помогал эвакуировать украинским военных на материк и устраивал автопробеги в поддержку Украины.

Сенцов сказал, что с ним коммуницировал представитель Генштаба по вопросу вывода военных с полуострова.

Как сообщали Українськi Новини, в случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку. Также Сенцов заявил, что вернуться в Крым можно только на танках и жить он будет в Киеве, а также перевезет сюда семью.

7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

В частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.