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10 сентября 2019, вторник, 13:50 17
Политика 2019-09-10T13:51:43+03:00
Українські Новини
В случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку

В случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку

Режиссер Олег Сенцов заявляет, что планировал начать новую голодовку в случае срыва обмена пленными.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Режиссер сказал, что после окончания голодовки в 2018 году стал набирать вес и заниматься спортом в тюрьме с тем, чтобы войти в новую голодовку в текущем году.

"Я уже в мае планировал начать вторую голодовку... Я готовился к ней. Я решил, что это попридержу до того случая, если начнется обострение и "сожгутся мосты" (между Украиной и Россией)", - отметил он.

Сенцов сказал, что решил не начинать голодовку, когда узнал о переговорах по обмену.

Как сообщали Українські Новини, освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов заявил, что вопрос его участия в политической жизни остается открытым и пока он планирует заниматься двумя вещами - снимать кино и жить.

Тем временем, для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье. Также в Twitter появилась страница "Сенцова" - режиссер заявил, что это фейк.

Ранее, 7 сентября, Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

В частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.

Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года и голодал 145 дней.

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