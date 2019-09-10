В случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку

Режиссер Олег Сенцов заявляет, что планировал начать новую голодовку в случае срыва обмена пленными.\r\nОб этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.\r\nРежиссер сказал, что после окончания голодовки в 2018 году стал набирать вес и заниматься спортом в тюрьме с тем, чтобы войти в новую голодовку в текущем году.\r\n"Я уже в мае планировал начать вторую голодовку... Я готовился к ней. Я решил, что это попридержу до того случая, если начнется обострение и "сожгутся мосты" (между Украиной и Россией)", - отметил он.\r\nСенцов сказал, что решил не начинать голодовку, когда узнал о переговорах по обмену.\r\nКак сообщали Українські Новини, освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов заявил, что вопрос его участия в политической жизни остается открытым и пока он планирует заниматься двумя вещами - снимать кино и жить.\r\nТем временем, для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье. Также в Twitter появилась страница "Сенцова" - режиссер заявил, что это фейк.\r\nРанее, 7 сентября, Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.\r\nВ частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года и голодал 145 дней.