Зеленский назначил Коваля губернатором Ровенской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ровенской областной государственной администрации Виталия Коваля.\r\nОб этом говорится в указе №672 от 9 сентября, обнародованном во вторник, передают Українськi Новини.\r\nСоответственно, указом №671 Игорь Тимошенко освобожден от исполнения обязанностей председателя ОГА.\r\n38-летний Коваль является руководителем фирмы "ВВВ Монтаж", занимающейся строительством дорог, и фирмы "Санако", занимающейся оптовой торговлей зерном, семенами и кормами.\r\nТакже он является заместителем председателя совета Всеукраинской дорожной ассоциации, первым вице-президентом Федерации греко-римской борьбы и вице-президентом Ассоциации спортивной борьбы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 21 августа Кабинет Министров одобрил проект указа Президента о назначении Коваля председателем ривненской ОГА.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабмин одобрил указы Президента о назначении винницкого, запорожского и ровенского губернаторов.\r\nРанее Зеленский назначил губернатором Житомирской области Виталия Бунечко, председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля, а председателем Черкасской областной государственной администрации предпринимателя Игоря Шевченко.