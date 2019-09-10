Зеленский назначил Коваля губернатором Ровенской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ровенской областной государственной администрации Виталия Коваля.

Об этом говорится в указе №672 от 9 сентября, обнародованном во вторник, передают Українськi Новини.

Соответственно, указом №671 Игорь Тимошенко освобожден от исполнения обязанностей председателя ОГА.

38-летний Коваль является руководителем фирмы "ВВВ Монтаж", занимающейся строительством дорог, и фирмы "Санако", занимающейся оптовой торговлей зерном, семенами и кормами.

Также он является заместителем председателя совета Всеукраинской дорожной ассоциации, первым вице-президентом Федерации греко-римской борьбы и вице-президентом Ассоциации спортивной борьбы.

Как сообщали Українськi Новини, 21 августа Кабинет Министров одобрил проект указа Президента о назначении Коваля председателем ривненской ОГА.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин одобрил указы Президента о назначении винницкого, запорожского и ровенского губернаторов.

Ранее Зеленский назначил губернатором Житомирской области Виталия Бунечко, председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля, а председателем Черкасской областной государственной администрации предпринимателя Игоря Шевченко.