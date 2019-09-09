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09 сентября 2019, понедельник, 18:15 155
Экономика 2019-09-09T18:15:49+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке подскочила

Гривна на межбанке подскочила

Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 12 коп. в понедельник укрепился на 10 коп. до 24,96 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,08-25,12 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,01-25,04 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,95-24,98 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,96% с 27,72 UAH/USD до 24,96 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 сентября на 6,81 коп. до 25,2517 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,85 коп. до 24,9311 UAH/USD.

Тем временем эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Также в МВФ прогнозировали ухудшение курса гривны относительно доллара ближе к осени. 

Кроме того, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе снизились на 0,3%, на одежду и обувь – снизились на 2,8%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 0,9%, на услуги, связанные со здравоохранением, - не изменились, на образование – повысились на 0,3%.

Больше новостей о: Курс гривны Межбанк Межбанковский валютный рынок

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