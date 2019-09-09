Гривня на міжбанку підскочила

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 12 коп. в понеділок зміцнився на 10 коп. до 24,96 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,08-25,12 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,01-25,04 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,95-24,98 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,96% з 27,72 UAH/USD до 24,96 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 вересня на 6,81 коп. до 25,2517 UAH/USD, курс купівлі знизився на 8,85 коп. до 24,9311 UAH/USD.

Тим часом експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Також в МВФ прогнозували погіршення курсу гривні щодо долара ближче до осені.

Крім того, ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в серпні знизилися на 0,3%, на одяг і взуття – знизилися на 2,8%, на житлово-комунальні послуги – знизилися на 0,9%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - не змінилися, на освіту – підвищилися на 0,3%.