Встреча "нормандской четверки" может пройти уже в сентябре, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет о том, что встреча лидеров государств "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) должна состояться в ближайшее время, в том числе Президент Владимир Зеленский готов к ее проведению уже в сентябре в то время, как Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску, отвечая на вопросы журналистов, передают Українськi Новини.

"Мы планируем проведение этой встречи в нормандском формате в ближайшее время. Могу сказать, что есть инициатива вообще провести это в ближайшее время. Как минимум Президент Зеленский готов это сделать не до декабря, а в этом месяце", - сказал он.

Пристайко добавил, что будет проведен еще один телефонный разговор на уровне советников лидеров государств для согласования деталей будущей встречи.

Как сообщали Українськi Новини, 8 сентября Зеленский и Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате".

До этого МИД РФ заявил, что Администрация Зеленского продемонстрировала готовность к компромиссам.

Кроме того, были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.