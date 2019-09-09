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9.09.19 15:00 Пресс-конференция Председателя Наблюдательного совета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Арона Майберга

09 сентября 2019, понедельник, 12:57 29
Президент 2019-09-09T13:06:30+03:00
Українські Новини
Встреча "нормандской четверки" может пройти уже в сентябре, - Пристайко

Встреча "нормандской четверки" может пройти уже в сентябре, - Пристайко

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет о том, что встреча лидеров государств "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) должна состояться в ближайшее время, в том числе Президент Владимир Зеленский готов к ее проведению уже в сентябре в то время, как Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску, отвечая на вопросы журналистов, передают Українськi Новини.

"Мы планируем проведение этой встречи в нормандском формате в ближайшее время. Могу сказать, что есть инициатива вообще провести это в ближайшее время. Как минимум Президент Зеленский готов это сделать не до декабря, а в этом месяце", - сказал он.

Пристайко добавил, что будет проведен еще один телефонный разговор на уровне советников лидеров государств для согласования деталей будущей встречи.

Как сообщали Українськi Новини, 8 сентября Зеленский и Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате".

До этого МИД РФ заявил, что Администрация Зеленского продемонстрировала готовность к компромиссам.

Кроме того, были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.

Больше новостей о: нормандский формат Украина-Россия Президент Украины нормандская четверка Вадим Пристайко Владимир Зеленский

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