Зарплата Трубы за август составила 62 тыс. гривен

Заработная плата директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы за август составила 62 040 гривен.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

Размер оклада не уточняется, доплаты - 13 тыс. гривен, премия - 13,8 тыс. гривен, остальные выплаты составили отпускные.

После вычета налогов Труба получил 49 942 гривны, что почти в три раза меньше чем в предыдущем месяце.

Зарплата Трубы

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Трубы за июль составила 180 тыс. гривен.

Ранее Государственное бюро расследований начало расследование для установления автора рассылки компрометирующей информации про директора ГБР Романа Трубу. В то же время директор ГБР считает, что команда Порошенко хочет через Конституционный суд убрать его с должности.

Напомним, что расследование против самого Трубы Главное следственное управление Национальной полиции начало 3 июня. Уголовное производство связано с тем, что он уволил ряд сотрудников ГБР несмотря на то, что ему было запрещено единолично принимать кадровые решения в ведомстве.