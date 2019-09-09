Зарплата Трубы за август составила 62 тыс. гривен

Заработная плата директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы за август составила 62 040 гривен.Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.Размер оклада не уточняется, доплаты - 13 тыс. гривен, премия - 13,8 тыс. гривен, остальные выплаты составили отпускные.После вычета налогов Труба получил 49 942 гривны, что почти в три раза меньше чем в предыдущем месяце.\r\n\r\nЗарплата Трубы\r\nКак сообщали Українськi Новини, зарплата Трубы за июль составила 180 тыс. гривен.\r\nРанее Государственное бюро расследований начало расследование для установления автора рассылки компрометирующей информации про директора ГБР Романа Трубу. В то же время директор ГБР считает, что команда Порошенко хочет через Конституционный суд убрать его с должности.\r\nНапомним, что расследование против самого Трубы Главное следственное управление Национальной полиции начало 3 июня. Уголовное производство связано с тем, что он уволил ряд сотрудников ГБР несмотря на то, что ему было запрещено единолично принимать кадровые решения в ведомстве.\r\n \r\n \r\n \r\n