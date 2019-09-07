Президент Евросовета Туск призвал Россию освободить всех политзаключенных

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал Россию освободить всех политических заключенных.

Об этом он сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter, передают Українськi Новини.

"Я продолжаю призывать Россию освободить всех политических заключенных и уважать территориальную целостность Украины", - написал Туск.

Также он поддержал освобождение режиссера Олега Сенцова и украинских моряков.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. А США и послы стран G7 поприветствовали обмен пленными между Украиной и Россией.

На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.