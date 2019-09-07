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07 сентября 2019, суббота, 18:45 16
Внешняя политика 2019-09-07T19:00:01+03:00
Українські Новини
Президент Евросовета Туск призвал Россию освободить всех политзаключенных

Президент Евросовета Туск призвал Россию освободить всех политзаключенных

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал Россию освободить всех политических заключенных.

Об этом он сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter, передают Українськi Новини.

"Я продолжаю призывать Россию освободить всех политических заключенных и уважать территориальную целостность Украины", - написал Туск.

Также он поддержал освобождение режиссера Олега Сенцова и украинских моряков.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. А США и послы стран G7 поприветствовали обмен пленными между Украиной и Россией.

На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.

 

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