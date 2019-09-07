подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
07 сентября 2019, суббота, 11:46 175
Внешняя политика 2019-09-07T13:30:02+03:00
Українські Новини
Самолет с российскими пленными вылетает из Украины в Россию, - адвокат

Самолет с российскими пленными вылетает из Украины в Россию, - адвокат

Самолет с российскими пленными. Фото: facebook.com/ Валентин Рыбин
Самолет с российскими пленными. Фото: facebook.com/ Валентин Рыбин

Адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин заявляет, что самолет с российскими пленными вылетает из Украины в Россию после того, как утром в субботу, 7 сентября, адвокат 24 арестованных в России украинских моряков Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и РФ начался.

Об этом он написал в Facebook, передают Українськi Новини.

"Улетают", - написал он.

Адвокат также обнародовал фото правительственного самолета России, который прилетел забрать пленных.

Как сообщали Українськi Новини, защитник осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что оссия отдает Украине 35 украинцев.

Также сообщалось, что в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека съехались родственники удерживаемых в России граждан Украины.

Ранее адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин заявил, что СБУ не доставила россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен в пункт сбора после того, как Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова".

Больше новостей о: Украино-российские отношения Освобождение пленных обмен пленными

Архив
Новости
Обнародован список россиян, которых Украина выдает РФ в рамках обмена 13:25
Экс-глава НКРЭКУ заявил о сотрудничестве НАБУ и Коломойского 13:13
Зеленский прибыл в
Обмен пленными: "Борисполь" прибыл Зеленский, Баканов и Аваков 13:04
Fitch повысил рейтинг Украины 12:44
Самолеты с пленными вылетели. Скриншот видео Mash
Самолеты с пленными из "Борисполя" и "Внуково" вылетели 12:26
больше новостей
Гривна рухнула в цене: официальный курс валют на выходные 05:55
Королевская заявила о необходимости срочно реанимировать медицину после "убийственной медреформы Супрун" 18:43
В сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты 19:28
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски 15:37
Адвокат Валентин Рыбин. Скриншот: Валентин Рыбин/Facebook
Украина исключила из списка на обмен пленными одного россиянина, - адвокат 19:03 Дополнено
больше новостей
Украинские дорожные компании объединились в Национальную ассоциацию 14:58
Королевская заявила о необходимости срочно реанимировать медицину после "убийственной медреформы Супрун" 18:43
Артур Денисултанов (
Обмен пленными: Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова" 17:16
В сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты 19:28
Задержание боевика ДНР, охранявшего обломки самолета МН17. Фото: скриншот видео Госпогранслужбы
Еще один свидетель катастрофы МН17 освобожден от тюрьмы 17:43 Видео
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok