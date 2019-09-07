Самолет с российскими пленными вылетает из Украины в Россию, - адвокат

Адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин заявляет, что самолет с российскими пленными вылетает из Украины в Россию после того, как утром в субботу, 7 сентября, адвокат 24 арестованных в России украинских моряков Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и РФ начался.

Об этом он написал в Facebook, передают Українськi Новини.

"Улетают", - написал он.

Адвокат также обнародовал фото правительственного самолета России, который прилетел забрать пленных.

Как сообщали Українськi Новини, защитник осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что оссия отдает Украине 35 украинцев.

Также сообщалось, что в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека съехались родственники удерживаемых в России граждан Украины.

Ранее адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин заявил, что СБУ не доставила россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен в пункт сбора после того, как Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова".