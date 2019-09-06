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06 сентября 2019, пятница, 07:00 168
Общество 2019-09-06T07:30:42+03:00
Українські Новини
Зе наступает на NewsOne, отпустили террориста Цемаха, обыски в Укрэнерго

Зе наступает на NewsOne, отпустили террориста Цемаха, обыски в Укрэнерго

Нацрада по телевидению и радиовещанию хочет закрыть оппозиционный телеканал NewsOne. Она обратилась в суд с просьбой лишить канал лицензии. Нацраде не нравится, что канал контролирует Медведчук, хотя формальные претензии другие - якобы "разжигание вражды". Редакционная политика NewsOne не идеально сбалансирована, но вражды на нем не больше, чем на порошенковских "Прямом" и "5 канале" к которым у Нацрады претензий нет.


Чтоб прикрыть свое решение Нацрада по секрету пригласила на сегодняшнее заседания националистов - пропорошенковскую Демсокиру, Карася и других ярых порохоботов. Вот полное видео как это было.
Защищали NewsOne депутаты ОПЗЖ: Рабинович, Шуфрич и Волошин.
Последний чуть не подрался с радикалом Стерненко, который в Одессе зарезал мужчину, снял это на видео и остался на свободе
Вот видео перепалки Волошина-Стерненко.
 
Нацраду контролируют люди Порошенко, Коломойского и Ахметова. Они поддержали закрытие NewsOne при молчаливом согласии Зеленского, как будто и не было смены власти. NewsOne преследовали и при Порошенко.
 
Следующим на очереди у Нацрады - расправа над каналом ZIK, который также относят к холдингу Медведчука. Им уже назначили внеплановую проверку. 
Третий канал холдинка  - 112 безуспешно ждет, когда найдут кто стрелял в их редакцию из гранатомета. ес вновь потребовал от Украины тщательно расследовать нападение.
 
Украина активно готовится к обмену пленными с РФ, запланированного на ближайшую субботу. Сегодня суд отпустил Цемаха - начальника ПВО "ДНР" и свидетеля по делу сбитого Россией самолета над Донбассом. Говорят, ничего ценного Цемах суду не сказал. Но в Украине пошла волна возмущения - как можно передавать его России? На Западе опасаются, что решение отдать Цемаха разрушит коалицию в поддержку Украины и ослабит санкции против РФ.
 
К обмену готовят и офицера запаса Ракушина, подозреваемого в работе на ФСБ России. Суд его сегодня также отпустил.
 
А вот "киллера кадырова"  Украина решила не выдавать. С другой стороны, Украине вернут моряков, Сущенко, Сенцова и других заложников, за освобождение которых безуспешно борются уже 5 лет.
 
В крупной госкомпании Укрэнерго проходят обыски. Полиция заблокировала офис
Дома 5 руководителей тоже обыскивают. Подозревают присвоение 40 млн грн.
 
Пассажирку BlaBlaCar изнасиловали по пути из Одессы в Черкассы. Полиция игнорировала дело, пока BlaBlaCar не передал им данные водителя.
 
Зеленский продолжает кокетничать с Богданом даже на публичных мероприятиях.

Cиноптик обещает ,что летняя жара еще вернется, но лишь на пару дней.

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Больше новостей о: СМИ Олег Сенцов Прогноз погоды BlaBlaCar Роман Сущенко NewsOne Владимир Зеленский Владимир Цемах обыски в Укрэнерго

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