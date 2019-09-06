Зе наступает на NewsOne, отпустили террориста Цемаха, обыски в Укрэнерго

Нацрада по телевидению и радиовещанию хочет закрыть оппозиционный телеканал NewsOne. Она обратилась в суд с просьбой лишить канал лицензии. Нацраде не нравится, что канал контролирует Медведчук, хотя формальные претензии другие - якобы "разжигание вражды". Редакционная политика NewsOne не идеально сбалансирована, но вражды на нем не больше, чем на порошенковских "Прямом" и "5 канале" к которым у Нацрады претензий нет.



Чтоб прикрыть свое решение Нацрада по секрету пригласила на сегодняшнее заседания националистов - пропорошенковскую Демсокиру, Карася и других ярых порохоботов. Вот полное видео как это было.

Защищали NewsOne депутаты ОПЗЖ: Рабинович, Шуфрич и Волошин.

Последний чуть не подрался с радикалом Стерненко, который в Одессе зарезал мужчину, снял это на видео и остался на свободе.

Вот видео перепалки Волошина-Стерненко.



Нацраду контролируют люди Порошенко, Коломойского и Ахметова. Они поддержали закрытие NewsOne при молчаливом согласии Зеленского, как будто и не было смены власти. NewsOne преследовали и при Порошенко.



Следующим на очереди у Нацрады - расправа над каналом ZIK, который также относят к холдингу Медведчука. Им уже назначили внеплановую проверку.

Третий канал холдинка - 112 безуспешно ждет, когда найдут кто стрелял в их редакцию из гранатомета. ес вновь потребовал от Украины тщательно расследовать нападение.



Украина активно готовится к обмену пленными с РФ, запланированного на ближайшую субботу. Сегодня суд отпустил Цемаха - начальника ПВО "ДНР" и свидетеля по делу сбитого Россией самолета над Донбассом. Говорят, ничего ценного Цемах суду не сказал. Но в Украине пошла волна возмущения - как можно передавать его России? На Западе опасаются, что решение отдать Цемаха разрушит коалицию в поддержку Украины и ослабит санкции против РФ.



К обмену готовят и офицера запаса Ракушина, подозреваемого в работе на ФСБ России. Суд его сегодня также отпустил.



А вот "киллера кадырова" Украина решила не выдавать. С другой стороны, Украине вернут моряков, Сущенко, Сенцова и других заложников, за освобождение которых безуспешно борются уже 5 лет.



В крупной госкомпании Укрэнерго проходят обыски. Полиция заблокировала офис.

Дома 5 руководителей тоже обыскивают. Подозревают присвоение 40 млн грн.



Пассажирку BlaBlaCar изнасилов али по пути из Одессы в Черкассы. Полиция игнорировала дело, пока BlaBlaCar не передал им данные водителя.



Зеленский продолжает кокетничать с Богданом даже на публичных мероприятиях.



Cиноптик обещает ,что летняя жара еще вернется, но лишь на пару дней.

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