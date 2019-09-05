подписаться на рассылку
25.05 25.4
27.25 27.85
˟
05 сентября 2019, четверг, 06:01 481 Карта
Жизнь 2019-09-05T07:31:56+03:00
Українські Новини
Летняя жара еще вернется: синоптик дала оптимистичный прогноз

Летняя жара еще вернется: синоптик дала оптимистичный прогноз

Бабье лето. Фото: bryansktoday.ru
Бабье лето. Фото: bryansktoday.ru

В четверг, 5 сентября, пришедший в Украину атмосферный фронт с холодом и дождем уйдет на восток. 

Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам синоптика, западная и северная части страны освободятся от дождей, а к температура воздуха повысится днем до +22 +26 градусов.

А вот на востоке, юге и в центральных областях пройдут периодические дожди и немного посвежеет, до + 25 + 29 градусов, где-то еще задержится +30 градусов.

Прогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки ДиденкоПрогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

В Киеве в четверг будет без осадков, днем ожидается около +23 +24 градусов.

"Так что не вешаем нос, молодое бабье лето и сами бабы еще могут быть ого-го", - написала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, атмосферный фронт принесет в Украину резкое похолодание: синоптик предупредила о смене погоды.

Лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.

Кроме того, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели ожидаются дожди.

Больше новостей о: Бабье лето Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко

Архив
Новости
На Донбассе снова потери: под обстрелом боевиков погиб воин ВСУ 08:44
Антикоррупционный суд начал работу 08:09
Зе вводит новый налог 07:00 Мнение
Гривна резко взлетела в цене: курс валют на 5 сентября 05:55
Мощное землетрясение произошло в Турции 23:57
больше новостей
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко 14:17
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады 17:58
Рекордно дорогая картошка в Украине упала в цене из-за импорта 06:30
Россия перебросила в "Л/ДНР" диверсионные группы спецназа, - разведка 14:00
больше новостей
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Обмен пленными: Суд продил арест боевика Цемаха, которого хочет заполучить Россия 10:53
Больше, чем у Зеленского: Богдану и руководству Офиса Президента начали выплачивать зарплату 11:35 Документ
Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Касько, - источник 13:08
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok