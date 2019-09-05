Летняя жара еще вернется: синоптик дала оптимистичный прогноз

В четверг, 5 сентября, пришедший в Украину атмосферный фронт с холодом и дождем уйдет на восток.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам синоптика, западная и северная части страны освободятся от дождей, а к температура воздуха повысится днем до +22 +26 градусов.

А вот на востоке, юге и в центральных областях пройдут периодические дожди и немного посвежеет, до + 25 + 29 градусов, где-то еще задержится +30 градусов.

Прогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

В Киеве в четверг будет без осадков, днем ожидается около +23 +24 градусов.

"Так что не вешаем нос, молодое бабье лето и сами бабы еще могут быть ого-го", - написала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, атмосферный фронт принесет в Украину резкое похолодание: синоптик предупредила о смене погоды.

Лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.

Кроме того, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели ожидаются дожди.