Летняя жара еще вернется: синоптик дала оптимистичный прогноз

В четверг, 5 сентября, пришедший в Украину атмосферный фронт с холодом и дождем уйдет на восток. \r\nОб этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.\r\nПо словам синоптика, западная и северная части страны освободятся от дождей, а к температура воздуха повысится днем до +22 +26 градусов.\r\nА вот на востоке, юге и в центральных областях пройдут периодические дожди и немного посвежеет, до + 25 + 29 градусов, где-то еще задержится +30 градусов.\r\nПрогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко\r\nВ Киеве в четверг будет без осадков, днем ожидается около +23 +24 градусов.\r\n"Так что не вешаем нос, молодое бабье лето и сами бабы еще могут быть ого-го", - написала Диденко.\r\nКак сообщали Українські Новини, атмосферный фронт принесет в Украину резкое похолодание: синоптик предупредила о смене погоды.\r\nЛето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.\r\nКроме того, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели ожидаются дожди.