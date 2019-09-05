Дать в морду за личное оскорбление: Волошин рассказал о конфликте с националистом Стерненко

Депутат Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин высказался о своем конфликте с националистом Сергеем Стерненко на заседании Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины (НСТУ) в четверг.

Соответствующее заявление он сделал на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Волошина, после того, как Рабиновичу "абсолютно необоснованно запретили говорить на русском языке", начался скандал и объявили перерыв, во время которого депутат вышел в коридор дать комментарий по просьбе журналистов.

"В интервью сразу с выкриками вклинилися небезызвестный Карась. Я начал с ним пререкаться, когда в наш спор влез обвинявшийся в убийстве Стерненко с выкриком "Что ты там еще рассказываешь, падла!" После этого, не буду отрицать, сделал шаг в его сторону, чтоб дать ему в морду за личное оскорбление. Понимаю, что политически это неверно, но по-мужски не понимаю, как можно реагировать иначе на такое оскорбление. Тем более, из уст такого персонажа. Нас разняла полиция. Дальше были только поток словесных угроз в мой адрес", - рассказал Волошин.

Депутат назвал вопрос принципиальным и высказал мнение, что оппоненты должны относиться с уважением ко всем украинцам любых взглядов.

"И после таких случаев они еще запрещают в эфирах говорить о "произволе неонацистов-радикалов на улицах страны"? Если в этом смысле ничего в ближайшее время не изменится, Украина потеряет последний шанс выбраться из бездны", - подытожил Волошин.

Скриншот: Oleg Voloshin/Facebook

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