Обмен пленными: стало известно имя еще одного агента ФСБ, которого выдадут России

Суд для обмена пленными освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, подозреваемого в работе на ФСБ России.\r\nОб этом Українським Новинам сказал его адвокат Родион Пугач.\r\nВ конце августа по решению суда мера пресечения для подозреваемого была изменена с ареста на личное обязательство.\r\nАдвокат заявляет, что это связано с обменом пленным с РФ.\r\n"Эти события связаны. Хоть он (Ракушин) гражданин Украины , но он дал добровольное согласие на обмен в РФ", - ссобщил защитник.\r\nПо его словам, дело против подозреваемого не прекращено, дата обмена еще не определена.\r\nЗадержание Ракушина. Фото: пресс-служба СБУ\r\nКак сообщали Українськi Новини, в июне Служба безопасности Украины задержала жителя Мариуполя Ракушина по подозрению в работе на ФСБ России.\r\nОперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Юрия Андропова.\r\nКонтрразведчики СБ Украины установили, что для обеспечения эффективной координации выполнения разведывательно-подрывных задач агент был передан на связь представителю так называемой "МГБ ДНР" - гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу.\r\nПравоохранители задокументировали, что во исполнение задач вражеской спецслужбы агент осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы.\r\nОн также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВСУ.