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05 сентября 2019, четверг, 14:10 495
Силовые структуры 2019-09-05T14:10:36+03:00
Українські Новини
Обмен пленными: стало известно имя еще одного агента ФСБ, которого выдадут России

Обмен пленными: стало известно имя еще одного агента ФСБ, которого выдадут России

ФСБ. Фото: u-f.ru
ФСБ. Фото: u-f.ru

Суд для обмена пленными освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, подозреваемого в работе на ФСБ России.

Об этом Українським Новинам сказал его адвокат Родион Пугач.

В конце августа по решению суда мера пресечения для подозреваемого была изменена с ареста на личное обязательство.

Адвокат заявляет, что это связано с обменом пленным с РФ.

"Эти события связаны. Хоть он (Ракушин) гражданин Украины , но он дал добровольное согласие на обмен в РФ", - ссобщил защитник.

По его словам, дело против подозреваемого не прекращено, дата обмена еще не определена.

Задержание Ракушина. Фото: пресс-служба СБУЗадержание Ракушина. Фото: пресс-служба СБУ

Как сообщали Українськi Новини, в июне Служба безопасности Украины задержала жителя Мариуполя Ракушина по подозрению в работе на ФСБ России.

Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Юрия Андропова.

Контрразведчики СБ Украины установили, что для обеспечения эффективной координации выполнения разведывательно-подрывных задач агент был передан на связь представителю так называемой "МГБ ДНР" - гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу.

Правоохранители задокументировали, что во исполнение задач вражеской спецслужбы агент осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы.

Он также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВСУ.

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