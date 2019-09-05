Зеленский пошутил над Богданом из-за переезда Офиса Президента

Во время выступления по поводу начала работы Высшего антикоррупционного суда Президент Владимир Зеленский пошутил о переезде Офиса президента, который ранее решили остановить. Об этом сообщает Страна.ua.\r\nОн обратился к главе Офиса Андрею Богдану, поставив в пример ситуацию с помещением для Антикоррупционного суда.\r\n \r\n"Я хотел бы сказать Андрею Богдану, главе нашего Офиса: ты видишь, мы не можем переехать а люди за один месяц делают ремонт", - обратился он. \r\nНа это Богдан сообщил, что "у нас нет денег".\r\nТакже Зеленский сделал акцент на том, что местонахождение Антикоррупционного суда в Киеве на проспекте Победы является символизмом.\r\nКак сообщали Українські Новини, 5 сентября Высший антикоррупционный суд начал работу. Дата начала функционирования учреждения была определена на собрании судей Антикоррупционного суда 7 мая текущего года.\r\nПрезидент Владимир Зеленский пообещал, что Верховная Рада разрешит Высшему антикоррупционному суду рассматривать исключительно дела, которые расследовали Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), а не все дела о коррупции.