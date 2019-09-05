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05 сентября 2019, четверг, 15:29 1521
Президент 2019-09-05T15:29:34+03:00
Українські Новини
Зеленский пошутил над Богданом из-за переезда Офиса Президента

Зеленский пошутил над Богданом из-за переезда Офиса Президента

Во время выступления по поводу начала работы Высшего антикоррупционного суда Президент Владимир Зеленский пошутил о переезде Офиса президента, который ранее решили остановить. Об этом сообщает Страна.ua.

Он обратился к главе Офиса Андрею Богдану, поставив в пример ситуацию с помещением для Антикоррупционного суда.

 

"Я хотел бы сказать Андрею Богдану, главе нашего Офиса: ты видишь, мы не можем переехать а люди за один месяц делают ремонт", - обратился он. 

На это Богдан сообщил, что "у нас нет денег".

Также Зеленский сделал акцент на том, что местонахождение Антикоррупционного суда в Киеве на проспекте Победы является символизмом.

Как сообщали Українські Новини, 5 сентября Высший антикоррупционный суд начал работу. Дата начала функционирования учреждения была определена на собрании судей Антикоррупционного суда 7 мая текущего года.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что Верховная Рада разрешит Высшему антикоррупционному суду рассматривать исключительно дела, которые расследовали Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), а не все дела о коррупции.

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