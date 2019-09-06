Гривня впала в ціні: офіційний курс валют на вихідні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6-8 вересня, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH\/USD, у той час як гривня зміцнилася на міжбанку.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 вересня, на 3,34 коп. до 25,2635 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3124,4144\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2531,0639\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2576,4986\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n237,251\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8319\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2798,8505\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українськы Новини, середній курс купівлі євро підвищився на 7,36 коп. до 27,4860 UAH\/EUR, а курс продажу підвищився на 9,55 коп. до 27,9793 UAH\/EUR, у той час як середній курс продажу російського рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 2 копійки до 3,90 грн за 10 рублів\r\nРаніше МВФ прогнозували погіршення курсу гривні щодо долара ближче до осені.\r\nТакож в НБУ повідомили, що завдяки новій владі послабилися внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.