Гривня впала в ціні: офіційний курс валют на вихідні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6-8 вересня, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH/USD, у той час як гривня зміцнилася на міжбанку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 вересня, на 3,34 коп. до 25,2635 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3124,4144 100 доларів США 2531,0639 100 швейцарських франків 2576,4986 1000 ієн 237,251 10 російських рублів 3,8319 100 євро 2798,8505

Як повідомляли Українськы Новини, середній курс купівлі євро підвищився на 7,36 коп. до 27,4860 UAH/EUR, а курс продажу підвищився на 9,55 коп. до 27,9793 UAH/EUR, у той час як середній курс продажу російського рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 2 копійки до 3,90 грн за 10 рублів

Раніше МВФ прогнозували погіршення курсу гривні щодо долара ближче до осені.

Також в НБУ повідомили, що завдяки новій владі послабилися внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.