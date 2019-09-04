Гривна обвалилась посреди недели: официальный курс валют

Национальный банк понизил официальный курс гривны, который 2 сентября понизился по сравнению с 30 августа на 2,84 коп., на 3,34 коп. до 25,2969 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 сентября, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3044,1966\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2529,6865\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2554,9156\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n238,4074\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,7809\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2766,7181\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).\r\nКроме того, с 23 по 30 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,05 коп. до 25,3156 UAH\/USD, курс покупки повысился на 9,25 коп. до 25,0287 UAH\/USD.\r\nНерезиденты 1 августа купили облигаций внутреннего государственного займа на 12,65 млрд гривен и увеличили портфель до рекордных 86,4 млрд гривен.