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04 сентября 2019, среда, 06:00 328
Финансы 2019-09-04T08:18:22+03:00
Українські Новини
Гривна обвалилась посреди недели: официальный курс валют

Гривна обвалилась посреди недели: официальный курс валют

Гривна. Фото:
Гривна. Фото:"Телеграф"

Национальный банк понизил официальный курс гривны, который 2 сентября понизился по сравнению с 30 августа на 2,84 коп., на 3,34 коп. до 25,2969 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 сентября, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3044,1966
100 долларов США 2529,6865
100 швейцарских франков 2554,9156
1000 иен 238,4074
10 российских рублей 3,7809
100 евро 2766,7181

Как сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).

Кроме того, с 23 по 30 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,05 коп. до 25,3156 UAH/USD, курс покупки повысился на 9,25 коп. до 25,0287 UAH/USD.

Нерезиденты 1 августа купили облигаций внутреннего государственного займа на 12,65 млрд гривен и увеличили портфель до рекордных 86,4 млрд гривен.

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