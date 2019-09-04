Доллар подорожал в обменниках, а евро - упал в цене

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 сентября на 0,27 коп. до 25,3665 UAH/USD, курс покупки – на 0,71 коп. до 25,0610 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,41 коп. до 27,4065 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,16 коп. до 27,8790 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,0610 25,3665 27,4065 27,8790 3,41 3,92 Максимальный 25,1800 25,6000 27,5500 28,1000 3,73 5,00 Минимальный 24,5000 25,2500 27,0000 27,7200 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара на осень. Также эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны на 3,34 коп. до 25,2969 UAH/USD. Также дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).