Доллар подорожал в обменниках, а евро - упал в цене

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 сентября на 0,27 коп. до 25,3665 UAH\/USD, курс покупки – на 0,71 коп. до 25,0610 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 0,41 коп. до 27,4065 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 2,16 коп. до 27,8790 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,0610\r\n25,3665\r\n27,4065\r\n27,8790\r\n3,41\r\n3,92\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,1800\r\n25,6000\r\n27,5500\r\n28,1000\r\n3,73\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,5000\r\n25,2500\r\n27,0000\r\n27,7200\r\n2,50\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара на осень. Также эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nТем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны на 3,34 коп. до 25,2969 UAH\/USD. Также дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).