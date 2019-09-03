Рубль раптово у київських обмінниках подорожчав

У вівторок, 3 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 2 вересня, підвищився на 8 копійок і становить 3,46 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу підвищився на 3 копійки до 3,97 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 3 вересня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,46 3,97 Максимальний 3,73 5,00 Мінімальний 2,50 3,75

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 вересня на 8,52 коп. до 25,3678 UAH/USD, курс купівлі – на 5,00 коп. до 25,0406 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3 вересня, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH/USD після того, як гривня після тривалого падіння знову перейшла до зростання.

Крім того, за останній тиждень літа долар і євро злетіли в ціні. Також курс долара до гривні наблизився до психологічної позначки, але, за прогнозами аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені.