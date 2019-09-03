Рубль раптово у київських обмінниках подорожчав

У вівторок, 3 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 2 вересня, підвищився на 8 копійок і становить 3,46 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nА курс продажу підвищився на 3 копійки до 3,97 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 3 вересня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,46\r\n3,97\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,73\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n3,75\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 вересня на 8,52 коп. до 25,3678 UAH\/USD, курс купівлі – на 5,00 коп. до 25,0406 UAH\/USD.\r\nТим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3 вересня, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH\/USD після того, як гривня після тривалого падіння знову перейшла до зростання.\r\nКрім того, за останній тиждень літа долар і євро злетіли в ціні. Також курс долара до гривні наблизився до психологічної позначки, але, за прогнозами аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені.