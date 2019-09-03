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03 вересня 2019, вівторок, 10:51 18
Економіка 2019-09-03T11:30:02+03:00
Українські Новини
Рубль раптово у київських обмінниках подорожчав

Рубль раптово у київських обмінниках подорожчав

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У вівторок, 3 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 2 вересня, підвищився на 8 копійок і становить 3,46 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу підвищився на 3 копійки до 3,97 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 3 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,46 3,97
Максимальний 3,73 5,00
Мінімальний 2,50 3,75

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 вересня на 8,52 коп. до 25,3678 UAH/USD, курс купівлі – на 5,00 коп. до 25,0406 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3 вересня, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH/USD після того, як гривня після тривалого падіння знову перейшла до зростання.

Крім того, за останній тиждень літа долар і євро злетіли в ціні. Також курс долара до гривні наблизився до психологічної позначки, але, за прогнозами аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені.

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