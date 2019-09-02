подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
02 сентября 2019, понедельник, 11:20 57
Экономика 2019-09-02T11:21:30+03:00
Українські Новини
Рубль упал в цене

Рубль упал в цене

Фото: Gorlovka.Today
Фото: Gorlovka.Today

В понедельник, 2 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 30 августа, снизился на 2 копейки и составляет 3,38 грн за 10 рублей. 

Об этом сообщает BIN.ua. 

А курс продажи повысился на 2 копейки до 3,94 гривен за 10 рублей. 

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 2 сентября:

10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,38 3,94
Максимальный 3,72 5,00
Минимальный 2,40 3,70

Как сообщали Українські Новини, доллар обвалился с приходом осени


Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 30 августа на 2,84 коп. до 25,2872 UAH/USD, курс покупки – на 5,06 коп. до 24,9781 UAH/USD.

Также за последнюю неделю лета доллар и евро взлетели в цене

Ранее гривна после длительного падения снова перешла к росту.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH/USD.

Тем временем, курс доллара к гривне приблизился к психологической отметке, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться с начала осени. 

Кроме того, сообщалось, что в Украине массово подделывают купюры.





Больше новостей о: Курс валют Рубль Российский рубль курс доллара к рублю

Архив
Новости
Рада может принять закон об отмене депутатской неприкосновенности с 3 сентября 11:56
Зеленский хочет сократить состав Верховного суда на 100 судей 11:49
Наша жесткая позиция – снижение вмешательства государства в энергорынки, - министр энергетики Оржель 11:36
Зеленский предлагает предоставить Президенту право утверждать план обороны и его структуру 11:35
Для восстановления инфраструктуры нужно решить вопрос менеджмента, и лишь потом финансов, - Голик 11:32
больше новостей
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Один не работает, второй для Украины, третий для мира: Зеленский рассказал, почему не продает самолеты 23:30
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в первый класс. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official
Сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс 10:23
Зеленский заявил, что если правительство не уменьшит коммуналку - с ним попрощаются 22:13
больше новостей
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Россия начала председательствовать в Совбезе ООН 09:04
Зеленский призвал принять законопроект, защищающий языки и права нацменьшинств Украины 22:50
Поединок Ломаченко - Кэмпбелл. Скриншот видео
Украинец Ломаченко победил британца Кэмпбелла единогласным решением 08:06
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok