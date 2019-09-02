Рубль упал в цене

В понедельник, 2 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 30 августа, снизился на 2 копейки и составляет 3,38 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

А курс продажи повысился на 2 копейки до 3,94 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 2 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,38 3,94 Максимальный 3,72 5,00 Минимальный 2,40 3,70

Как сообщали Українські Новини, доллар обвалился с приходом осени.



Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 30 августа на 2,84 коп. до 25,2872 UAH/USD, курс покупки – на 5,06 коп. до 24,9781 UAH/USD.



Также за последнюю неделю лета доллар и евро взлетели в цене.

Ранее гривна после длительного падения снова перешла к росту.



Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH/USD.

Тем временем, курс доллара к гривне приблизился к психологической отметке, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться с начала осени.

Кроме того, сообщалось, что в Украине массово подделывают купюры.









