Рубль упал в цене

В понедельник, 2 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 30 августа, снизился на 2 копейки и составляет 3,38 грн за 10 рублей. \r\nОб этом сообщает BIN.ua. \r\nА курс продажи повысился на 2 копейки до 3,94 гривен за 10 рублей. \r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 2 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,38\r\n3,94\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,72\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,40\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар обвалился с приходом осени. Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 30 августа на 2,84 коп. до 25,2872 UAH\/USD, курс покупки – на 5,06 коп. до 24,9781 UAH\/USD.Также за последнюю неделю лета доллар и евро взлетели в цене. \r\nРанее гривна после длительного падения снова перешла к росту.Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH\/USD.\r\nТем временем, курс доллара к гривне приблизился к психологической отметке, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться с начала осени. \r\nКроме того, сообщалось, что в Украине массово подделывают купюры.\r\n