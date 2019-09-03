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03 сентября 2019, вторник, 09:40 112
Политика 2019-09-03T09:49:17+03:00
Українські Новини
Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником" и выгнал со встречи, избил активиста

Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником" и выгнал со встречи, избил активиста

Годунок избил человека.
Годунок избил человека.

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого Зеленский со скандалом выгнал со встречи,  29 августа напал на общественного активиста в здании горсовета.

Об этом полиции стало известно из социальных сетей, сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

Сообщается, что после получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства.

Следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы.

"Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений", - отмечается в сообщении.

По данному факту следователями расследуется уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападавшему.

Как сообщали Українськi Новини,  Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи. 

Годунок заявил, что намерен посетить СБУ в четверг и подать в суд на Зеленского за оскорбления.

Также Годунок считает, что Зеленский очернил его под выборы, чтоб помочь кандидату "Слуги народа" и назвал Зеленского "неадекватным", но позже отказался от претензий.

Больше новостей о: Уголовное дело Избиение активиста Нацполиция Ярослав Годунок

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