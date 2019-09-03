Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником" и выгнал со встречи, избил активиста

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого Зеленский со скандалом выгнал со встречи, 29 августа напал на общественного активиста в здании горсовета.\r\nОб этом полиции стало известно из социальных сетей, сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.\r\nСообщается, что после получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства.\r\nСледователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы.\r\n"Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений", - отмечается в сообщении.\r\nПо данному факту следователями расследуется уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).\r\nГотовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападавшему.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи. \r\nГодунок заявил, что намерен посетить СБУ в четверг и подать в суд на Зеленского за оскорбления.\r\nТакже Годунок считает, что Зеленский очернил его под выборы, чтоб помочь кандидату "Слуги народа" и назвал Зеленского "неадекватным", но позже отказался от претензий.