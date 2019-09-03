Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником" і вигнав із зустрічі, побив активіста

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок, якого Зеленський зі скандалом вигнав з зустрічі, 29 серпня напав на громадського активіста в будівлі міськради.\r\nПро це поліції стало відомо з соціальних мереж, повідомляє прес-служба ГУНП в Київській області.\r\nПовідомляється, що після отримання повідомлення до міської ради Борисполя одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила і допитала свідків. В процесуальному порядку вилучила відео з камер спостереження, вивчила його і долучила до матеріалів кримінального провадження.\r\nСлідчі подали клопотання до суду з метою отримання тимчасового доступу до медичної документації і подальшого призначення судово-медичної експертизи.\r\n"Вона буде призначена після одужання побитого громадянина і визначить тяжкість завданих тілесних ушкоджень", - наголошується в повідомленні.\r\nЗа даним фактом слідчими розслідується кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).\r\nГотується проект підозри для подальшого направлення в прокуратуру області і оголошення підозри нападникові.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради з зустрічі.\r\nГодунок заявив, що має намір відвідати СБУ в четвер і подати в суд на Зеленського за образи.\r\nТакож Годунок вважає, що Зеленський його очорнив під вибори, щоб допомогти кандидату "Слуги народу" і назвав Зеленського "неадекватним", але пізніше відмовився від претензій.