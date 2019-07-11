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11 июля 2019, четверг, 15:16 136
Общество 2019-07-11T15:27:28+03:00
Українські Новини
Годунок считает, что Зеленский очернил его под выборы, чтоб помочь кандидату "Слуги народа"

Годунок считает, что Зеленский очернил его под выборы, чтоб помочь кандидату "Слуги народа"

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Президент Владимир Зеленский выгнал из зала заседаний, связывает информационную атаку на него с выборами в Верховную Раду. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

Годунок связал ситуацию с предстоящими выборами в Раду.

"Президент приехал специально, чтобы меня "замочить", чтобы его кандидат от "Слуги народа" выиграл выборы в Раду. Только он забыл, что кандидат от Зе "парашютист" – его бросили из Киево-Святошинского района к нам. Он не выиграет выборы, поэтому они меня "замочили", что Вы этого не понимаете? Он (Зеленский) специально облил грязью как конкурента его кандидата, чтобы люди за меня не проголосовали. Только он забыл, что меня трижды здесь избирали депутатом и будут избирать и далее, потому что я работаю с людьми и стараюсь им служить, а не решать какие-то свои вопросы", - отметил секретарь горсовета.

Годунок подчеркнул, что голосовал за Зеленского на выборах Президента, но разочаровался в нем.

Как сообщали Українськi Новини, Годунок назвал Зеленского "неадекватным".

Изгнанный Зеленским Годунок сам идет в СБУ жаловаться на Президента.

Больше новостей о: Скандал выборы в Верховную Раду Владимир Зеленский Ярослав Годунок

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