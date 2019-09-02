В Днепропетровской области сгорело 3,2 гектара леса

Около 3,2 га лесного массива в понедельник сгорело на территории государственного предприятия "Куриловское лесничество" возле поселка Куриловка (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Спасателям удалось ликвидировать пожар.

Угроза для жителей населенных пунктов отсутствует.

Для ликвидации пожара были привлечены 20 человек.

Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Как сообщали Українські Новини, в Херсонской области загорелся лесной массив площадью около 5 гектар. Пожар тушили 57 человек с использованием 19 единиц техники, из них 27 человек - пожарные ГосЧС.



Также в Херсонской области произошло возгорание хвои на площади 1,2 гектара на территории Збурьевского лесничества.

Ранее под Борисполем сгорело 10 гектаров пшеницы.

Кроме того, в Днепропетровской области случился крупный лесной пожар.



В июле горел заминированный лес возле Станицы-Луганской. В ходе пожара из-за взрыва боеприпасов был ранен мужчина.







