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02 сентября 2019, понедельник, 14:38 159
Общество 2019-09-02T17:15:02+03:00
Українські Новини
В Днепропетровской области сгорело 3,2 гектара леса

В Днепропетровской области сгорело 3,2 гектара леса

Пожар в лесу. Фото: pixabay
Пожар в лесу. Фото: pixabay

Около 3,2 га лесного массива в понедельник сгорело на территории государственного предприятия "Куриловское лесничество" возле поселка Куриловка (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Спасателям удалось ликвидировать пожар.

Угроза для жителей населенных пунктов отсутствует.

Для ликвидации пожара были привлечены 20 человек.

Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Как сообщали Українські Новини, в Херсонской области загорелся лесной массив площадью около 5 гектар. Пожар тушили 57 человек с использованием 19 единиц техники, из них 27 человек - пожарные ГосЧС. 


Также в Херсонской области произошло возгорание хвои на площади 1,2 гектара на территории Збурьевского лесничества.

Ранее под Борисполем сгорело 10 гектаров пшеницы.

Кроме того, в Днепропетровской области случился крупный лесной пожар.

В июле горел заминированный лес возле Станицы-Луганской. В ходе пожара из-за взрыва боеприпасов был ранен мужчина. 



Больше новостей о: Пожар Днепропетровская область Лес Куриловка Куриловское лесничество

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