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31 августа 2019, суббота, 13:29 18
Силовые структуры 2019-08-31T13:29:26+03:00
Українські Новини
В центре Киева в ТЦ "накрыли" подпольное казино, работе которого "содействовали" правоохранители

В центре Киева в ТЦ "накрыли" подпольное казино, работе которого "содействовали" правоохранители

Правоохранители разоблачили деятельность подпольного казино торговом центре “Олимпийский”, находящемся в самом в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в торговом центре "Олимпийский" дельцы организовать нелегальное игорное заведение с разным уровнем "доступа". Для рядовых игроков работали 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зал, соблюдая все условия конспирации. Правоохранители больше часа заходили в помещение, где располагалось 17 игровых столов и шесть рулеток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения санкционированных следственных действий изъяты носители информации, "черная бухгалтерия", которые подтверждают осуществление противоправной деятельности. Также опрошено более десяти человек, которые подтвердили участие в функционировании подпольного заведения.

Также в СБУ отметили, что незаконное казино работало при содействии работников правоохранительных органов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет генеральная инспекция Генпрокуратуры.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители ликвидировали подпольное казино в Оболонском районе Киева.

Ранее в Косово убили двух сотрудников казино: страна запретила все азартные игры на 10 лет.

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