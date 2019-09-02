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02 вересня 2019, понеділок, 13:13 19
Президент 2019-09-02T14:45:05+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив Кабміну внести до жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу

Зеленський доручив Кабміну внести до жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів внести у Верховну Раду до 1 жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу, а Раді прийняти закон до грудня.

Про це він сказав на нараді, передають Українські Новини.

Відповідальними за внесення законопроекту Зеленський призначив прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.

Відповідальними за прийняття закону до 1 грудня Зеленський призначив главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші".


Також Зеленський хоче дозволити азартні ігри в п'ятизіркових готелях.

Раніше Арахамія заявив, що екс-генпрокурор Луценка є акціонером мережі нелегальних казино.

Тим часом Міністерство фінансів виступає за легалізацію грального бізнесу.

Крім того, у центрі Києва, в ТЦ "накрили" підпільне казино, роботі якого "сприяли" правоохоронці.

Оперативники спецслужби встановили, що в торговому центрі "Олімпійський" ділки організувати нелегальний гральний заклад з різним рівнем "доступу". Для пересічних гравців працювали 113 ігрових автоматів, елітні "клієнти" могли потрапити в замаскований віп-зал, дотримуючись усіх умов конспірації.

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