Зеленський доручив Кабміну внести до жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів внести у Верховну Раду до 1 жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу, а Раді прийняти закон до грудня.\r\nПро це він сказав на нараді, передають Українські Новини.\r\nВідповідальними за внесення законопроекту Зеленський призначив прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.\r\nВідповідальними за прийняття закону до 1 грудня Зеленський призначив главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші".Також Зеленський хоче дозволити азартні ігри в п'ятизіркових готелях.Раніше Арахамія заявив, що екс-генпрокурор Луценка є акціонером мережі нелегальних казино. Тим часом Міністерство фінансів виступає за легалізацію грального бізнесу. Крім того, у центрі Києва, в ТЦ "накрили" підпільне казино, роботі якого "сприяли" правоохоронці.\r\nОперативники спецслужби встановили, що в торговому центрі "Олімпійський" ділки організувати нелегальний гральний заклад з різним рівнем "доступу". Для пересічних гравців працювали 113 ігрових автоматів, елітні "клієнти" могли потрапити в замаскований віп-зал, дотримуючись усіх умов конспірації.