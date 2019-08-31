Арахамия заявил, что экс-генпрокурор Луценко является акционером сети нелегальных казино

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.\r\n"Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум... Например, Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино", - сказал Арахамия.\r\n"Я лично напишу письменное заявление о том, что мне стало известно (о нелегальном игорном бизнесе Юрия Луценко - ред.)", - добавил он.\r\n\r\nТакже Арахамия заявил, что игорный бизнес сделают легальным.\r\n"Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым), много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы легализируем его нелегальный игорный бизнес", — отметил Арахамия.\r\nКак сообщали ранее Українські Новини, Зеленский хочет разрешить азартные игры в пятизвездочных отелях.\r\nА также Зеленский хочет построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги".