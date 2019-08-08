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08 августа 2019, четверг, 11:19 141
Президент 2019-08-08T11:25:42+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет разрешить азартные игры в пятизвездочных отелях

Зеленский хочет разрешить азартные игры в пятизвездочных отелях

Азартные игры. Фото: pixabay
Азартные игры. Фото: pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский планирует легализовать азартные игры. Об этом он заявил на бизнес-форуме в Турции, где находится с официальным визитом, сообщает "112.ua".

Зеленский заявил, что азартные игры станут законными в пятизвездочных отелях. По его мнению, это "будет стимулировать развитие туристического кластера у Черного моря". 

"Мы также хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров", - сказал Владимир Зеленский. 

Президент Украины предлагает Турции вместе развивать "туристический бренд Черного моря".

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Минфин хотел легализовать игорный бизнес. СМИ писали, что в АМКУ раскритиковали разработанный Минфином законопроект об азартных играх.

Кроме того, в Днепропетровской области провели масштабную облаву по игорным заведениям, а владельцы игровых автоматов отсудили у Украины 0,5 млн евро за отзыв лицензии без компенсаций.

Тем временем в Косово убили двух сотрудников казино, страна запретила все азартные игры на 10 лет.

Больше новостей о: Азартные игры Игорный бизнес Президент Украины Украина-Турция Владимир Зеленский

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