Зеленский хочет разрешить азартные игры в пятизвездочных отелях

Президент Украины Владимир Зеленский планирует легализовать азартные игры. Об этом он заявил на бизнес-форуме в Турции, где находится с официальным визитом, сообщает "112.ua".

Зеленский заявил, что азартные игры станут законными в пятизвездочных отелях. По его мнению, это "будет стимулировать развитие туристического кластера у Черного моря".

"Мы также хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины предлагает Турции вместе развивать "туристический бренд Черного моря".

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Минфин хотел легализовать игорный бизнес. СМИ писали, что в АМКУ раскритиковали разработанный Минфином законопроект об азартных играх.

Кроме того, в Днепропетровской области провели масштабную облаву по игорным заведениям, а владельцы игровых автоматов отсудили у Украины 0,5 млн евро за отзыв лицензии без компенсаций.

Тем временем в Косово убили двух сотрудников казино, страна запретила все азартные игры на 10 лет.