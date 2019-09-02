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02 сентября 2019, понедельник, 10:47 172
Экономика 2019-09-02T10:48:09+03:00
Українські Новини
Доллар обвалился с приходом осени

Доллар обвалился с приходом осени

Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 августа на 2,84 коп. до 25,2872 UAH/USD, курс покупки – на 5,06 коп. до 24,9781 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 11,72 коп. до 27,4597 UAH/EUR, курс продажи понизился на 8,07 коп. до 27,9984 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,9781 25,2872 27,4597 27,9984 3,38 3,94
Максимальный 25,1200 25,5000 27,6000 28,5000 3,72 5,00
Минимальный 24,4500 25,1700 27,0000 27,8000 2,40 3,70

Как сообщали Українські Новини, за последнюю неделю лета доллар и евро взлетели в цене


Также гривна после длительного падения снова перешла к росту.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH/USD.

Ранее курс доллара к гривне приблизился к психологической отметке, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться с начала осени. 

Кроме того, сообщалось, что в Украине массово подделывают купюры.



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