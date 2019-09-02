Доллар обвалился с приходом осени

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 августа на 2,84 коп. до 25,2872 UAH\/USD, курс покупки – на 5,06 коп. до 24,9781 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 11,72 коп. до 27,4597 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 8,07 коп. до 27,9984 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,9781\r\n25,2872\r\n27,4597\r\n27,9984\r\n3,38\r\n3,94\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,1200\r\n25,5000\r\n27,6000\r\n28,5000\r\n3,72\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,4500\r\n25,1700\r\n27,0000\r\n27,8000\r\n2,40\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, за последнюю неделю лета доллар и евро взлетели в цене. Также гривна после длительного падения снова перешла к росту.Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH\/USD.\r\nРанее курс доллара к гривне приблизился к психологической отметке, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться с начала осени. \r\nКроме того, сообщалось, что в Украине массово подделывают купюры.\r\n