Гривна после длительного падения снова перешла к росту

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 августа-1 сентября, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3063,9917\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2514,4111\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2543,6833\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n236,6051\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,7817\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2774,9041\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, по прогнозам аналитиков курс доллара в ближайшее время начнет стабильно расти.\r\nВ пятницу, 30 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 августа на 1,13 коп. до 25,3155 UAH\/USD, курс покупки – на 1,36 коп. до 25,0255 UAH\/USD.\r\nТем временем дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).