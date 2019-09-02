Гривна после длительного падения снова перешла к росту

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 августа-1 сентября, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3063,9917 100 долларов США 2514,4111 100 швейцарских франков 2543,6833 1000 иен 236,6051 10 российских рублей 3,7817 100 евро 2774,9041

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам аналитиков курс доллара в ближайшее время начнет стабильно расти.

В пятницу, 30 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 августа на 1,13 коп. до 25,3155 UAH/USD, курс покупки – на 1,36 коп. до 25,0255 UAH/USD.

Тем временем дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).