Рубль "замер" в киевских обменниках

В пятницу, 30 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 29 августа, не изменился и составляет 3,41 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

А курс продажи понизился на 1 копейку до 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 30 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,41 3,92 Максимальный 3,74 5,00 Минимальный 2,40 3,70

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 августа на 1,13 коп. до 25,3155 UAH/USD, курс покупки – на 1,36 коп. до 25,0255 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 августа – 1 сентября, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH/USD.

Также дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).