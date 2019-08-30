Рубль "замер" в киевских обменниках

В пятницу, 30 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 29 августа, не изменился и составляет 3,41 грн за 10 рублей. \r\nОб этом сообщает BIN.ua. \r\nА курс продажи понизился на 1 копейку до 3,92 гривен за 10 рублей. \r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 30 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,41\r\n3,92\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,40\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 августа на 1,13 коп. до 25,3155 UAH\/USD, курс покупки – на 1,36 коп. до 25,0255 UAH\/USD.\r\nТем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 августа – 1 сентября, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH\/USD.\r\nТакже дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).