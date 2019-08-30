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30 августа 2019, пятница, 11:47 63
Экономика 2019-08-30T11:47:57+03:00
Українські Новини
Рубль "замер" в киевских обменниках

Рубль "замер" в киевских обменниках

Рубли. Фото: forexaw.com
Рубли. Фото: forexaw.com

В пятницу, 30 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 29 августа, не изменился и составляет 3,41 грн за 10 рублей.  

Об этом сообщает BIN.ua.  

А курс продажи понизился на 1 копейку до 3,92 гривен за 10 рублей.  

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 30 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,41 3,92
Максимальный 3,74 5,00
Минимальный 2,40 3,70

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 августа на 1,13 коп. до 25,3155 UAH/USD, курс покупки – на 1,36 коп. до 25,0255 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 августа – 1 сентября, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH/USD.

Также дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).

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