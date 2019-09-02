Рубль впав в ціні

У понеділок, 2 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 30 серпня, знизився на 2 копійки і становить 3,38 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nА курс продажу підвищився на 2 копійки до 3,94 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 2 вересня:\r\n\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,38\r\n3,94\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,72\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,40\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар обвалився з приходом осені. Курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 30 серпня на 2,84 коп. до 25,2872 UAH\/USD, курс купівлі – на 5,06 коп. до 24,9781 UAH\/USD.Також за останній тиждень літа долар і євро злетіли в ціні. \r\nРаніше гривня після тривалого падіння знову перейшла до зростання.Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 вересня, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH\/USD.\r\nТим часом, курс долара до гривні наблизився до психологічної позначки, але, за прогнозами аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені. \r\nКрім того, повідомлялося, що в Україні масово підробляють купюри.\r\n