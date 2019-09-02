Рубль впав в ціні

У понеділок, 2 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 30 серпня, знизився на 2 копійки і становить 3,38 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу підвищився на 2 копійки до 3,94 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 2 вересня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,38 3,94 Максимальний 3,72 5,00 Мінімальний 2,40 3,70

Як повідомляли Українські Новини, долар обвалився з приходом осені.



Курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 30 серпня на 2,84 коп. до 25,2872 UAH/USD, курс купівлі – на 5,06 коп. до 24,9781 UAH/USD.



Також за останній тиждень літа долар і євро злетіли в ціні.

Раніше гривня після тривалого падіння знову перейшла до зростання.



Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 вересня, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH/USD.

Тим часом, курс долара до гривні наблизився до психологічної позначки, але, за прогнозами аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені.

Крім того, повідомлялося, що в Україні масово підробляють купюри.