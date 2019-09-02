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02 вересня 2019, понеділок, 11:39 5
Економіка 2019-09-02T11:45:01+03:00
Українські Новини
Рубль впав в ціні

Рубль впав в ціні

Фото: Gorlovka.Today
Фото: Gorlovka.Today

У понеділок, 2 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 30 серпня, знизився на 2 копійки і становить 3,38 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу підвищився на 2 копійки до 3,94 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 2 вересня:

10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,38 3,94
Максимальний 3,72 5,00
Мінімальний 2,40 3,70

Як повідомляли Українські Новини, долар обвалився з приходом осені.


Курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 30 серпня на 2,84 коп. до 25,2872 UAH/USD, курс купівлі – на 5,06 коп. до 24,9781 UAH/USD.

Також за останній тиждень літа долар і євро злетіли в ціні.

Раніше гривня після тривалого падіння знову перейшла до зростання.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 вересня, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH/USD.

Тим часом, курс долара до гривні наблизився до психологічної позначки, але, за прогнозами аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені.

Крім того, повідомлялося, що в Україні масово підробляють купюри.

 

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