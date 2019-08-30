Сотни людей пришли к Супрун поблагодарить ее за работу подарили биту

Около двухсот человек собрались под Министерством здравоохранения, чтобы поблагодарить Ульяну Супрун за ее работу в должности и.о. министра.

Они скандируют "Спасибо!" и хлопают в ладоши, пишет "ВВС-Украина" в соцсети Facebook.

Супрун вышла к людям. Она поблагодарила свою команду, заместителя и мужа за работу и поддержку.

Фото: facebook.com/ВВС

Отдельно отметила важность коммуникационной команды министерства, помогавшей объяснять трансформацию медицинской системы в Украине.

После чего у Супрун выстроилась очередь желающих сделать селфи.

Также сообщается, что Ульяне Супрун подарили биту с надписью Fight for life - Сражайся за жизнь.

Уляне Супрун подарили биту. Скриншот трансляции "Радио Свобода"

Как сообщали Українські Новини, 29 июля Ульяна Супрун совместно с Сергеем Жаданом и гендиректором Центра общественного здоровья Украины рассказали о рисках отсутствия вакцинации от дифтерии и столбняка, а также объявили о запуске бесплатного вакцинирования.

Тем временем в Украине растет заболеваемось корью.

В свою очередь Минздрав отменил возрастные ограничения для бесплатной прививки от кори. А также Супрун рассказала о связи популизма с отказом от прививок.

ВООЗ еще в 2016 году предупреждала, что из-за низкого уровня вакцинации в Украине возможна эпидемия кори.

Супрун не собиралась уезжать из Украины в случае отставки с должности.

29 августа Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую министром здравоохранения.