Сотни людей пришли к Супрун поблагодарить ее за работу подарили биту

Около двухсот человек собрались под Министерством здравоохранения, чтобы поблагодарить Ульяну Супрун за ее работу в должности и.о. министра.\r\nОни скандируют "Спасибо!" и хлопают в ладоши, пишет "ВВС-Украина" в соцсети Facebook.\r\nСупрун вышла к людям. Она поблагодарила свою команду, заместителя и мужа за работу и поддержку.\r\n\r\n\r\n\r\nФото: facebook.com\/ВВС\r\nОтдельно отметила важность коммуникационной команды министерства, помогавшей объяснять трансформацию медицинской системы в Украине.\r\nПосле чего у Супрун выстроилась очередь желающих сделать селфи.\r\nТакже сообщается, что Ульяне Супрун подарили биту с надписью Fight for life - Сражайся за жизнь.\r\n\r\nУляне Супрун подарили биту. Скриншот трансляции "Радио Свобода"\r\nКак сообщали Українські Новини, 29 июля Ульяна Супрун совместно с Сергеем Жаданом и гендиректором Центра общественного здоровья Украины рассказали о рисках отсутствия вакцинации от дифтерии и столбняка, а также объявили о запуске бесплатного вакцинирования.\r\nТем временем в Украине растет заболеваемось корью.\r\nВ свою очередь Минздрав отменил возрастные ограничения для бесплатной прививки от кори. А также Супрун рассказала о связи популизма с отказом от прививок. \r\nВООЗ еще в 2016 году предупреждала, что из-за низкого уровня вакцинации в Украине возможна эпидемия кори.\r\nСупрун не собиралась уезжать из Украины в случае отставки с должности.\r\n29 августа Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую министром здравоохранения.