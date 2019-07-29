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29 июля 2019, понедельник, 14:13 120
Общество 2019-07-29T14:48:40+03:00
Українські Новини
Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка

Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка

Брифинг
Брифинг "Вакцинированы - значит защищены". Фото: Facebook/Уляна Супрун

Сегодня, 29 июля, на брифинге "Вакцинированы - значит защищены" Ульяна Супрун совместно с Сергеем Жаданом и гендиректором Центра общественного здоровья Украины рассказали о рисках отсутствия вакцинации от дифтерии и столбняка, а также объявили о запуске бесплатного вакцинирования. Об этом сообщает Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

И.о министра здавоохранения отмечает, что дифтерия гораздо опасней, чем корь. Защищены те, кто вакцинированы.

Прививку от дифтерии должны получать все - и дети, и взрослые в течение всей жизни, каждые 10 лет.

Детям делают прививки вакциной АКДП в 2, 4 и 6 месяцев. В 18 месяцев проводится ревакцинация, впоследствии ревакцинацию проводят в 6 лет вакциной АДП, следующую в 16 лет - АДП-М.

Далее необходимо вакцинироваться повторно каждые 10 лет. То есть, если последнюю прививку против дифтерии получено в 16 лет, следующую нужно сделать в 26. И так далее каждые десять лет.

Если уже взрослые, но не были ранее вакцинированы или у вас нет записей о соответствующих прививках - для защиты от дифтерии и столбняка необходимо трехкратная вакцинация АДП-М. Между первой и второй прививками интервал должен быть не менее 30 дней и шесть месяцев между второй и третьей прививками.

"Сейчас во всех областях Украины есть качественная и безопасная вакцина в достаточном количестве - более 2 миллионов доз вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка. Сделать прививку все могут бесплатно у своего семейного врача, терапевта или педиатра", - сказала Супрун.

Ранее Супрун опубликовала перечень аргументов науки "за" ненормативную лексику. А также рассказала о том, как эйджизм может влиять на здоровье.

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