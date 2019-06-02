Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая рассказала, собирается ли в отставку, планирует остаться и работать в Украине, даже если после завершения парламентских выборов не будет исполнять обязанности главы Минздрава. Об этом Супрун заявила в интервью журналу НВ.

"Я гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше буду работать здесь. И надеюсь, что смогу любым способом дальше помогать, чтобы эта трансформация (в сфере медицины) происходила", - заявила Супрун.

Так, Супрун считает, что уже является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра.

"Посмотрим, как будет дальше. Я бы хотела быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела в пользу Украины", - добавила она.

Как сообщали Українські Новини, Супрун призвала ООН изгнать Россию из Совбеза во время выступления в Женеве.

Ранее Супрун заработала вдвое меньше своих замов даже с надбавками и командировочными.