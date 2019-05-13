Минздрав отменил возрастные ограничения для бесплатной прививки от кори

Министерство здравоохранения отменило возрастные ограничения относительно возрастной прививки от кори.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

"Взрослые любого возраста теперь тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна. Такие изменения были внесены Приказом Министерства здравоохранения Украины №958 от 23 апреля 2019 "О внесении изменений в календарь профилактических прививок в Украине", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины от 25.04.2019 №442 / 33413", - говорится в нем.

Согласно сообщению, до сих пор безвозмездно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты).

Сообщается, что вакцинация от кори гарантирована всем взрослым, которые: контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов); не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте; по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

Взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году корью заболели 54 481 человек, 16 человек умерли от осложнений кори.