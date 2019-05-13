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13 мая 2019, понедельник, 13:57 1438
Медицина 2019-05-13T13:58:22+03:00
Українські Новини
Минздрав отменил возрастные ограничения для бесплатной прививки от кори

Минздрав отменил возрастные ограничения для бесплатной прививки от кори

Министерство здравоохранения отменило возрастные ограничения относительно возрастной прививки от кори.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

"Взрослые любого возраста теперь тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна. Такие изменения были внесены Приказом Министерства здравоохранения Украины №958 от 23 апреля 2019 "О внесении изменений в календарь профилактических прививок в Украине", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины от 25.04.2019 №442 / 33413", - говорится в нем.

Согласно сообщению, до сих пор безвозмездно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты).

Сообщается, что вакцинация от кори гарантирована всем взрослым, которые: контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов); не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте; по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

Взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году корью заболели 54 481 человек, 16 человек умерли от осложнений кори.

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