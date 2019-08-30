Сотні людей прийшли до Супрун подякувати за роботу і подарували биту

Близько двохсот людей зібралися під Міністерством охорони здоров'я, щоб подякувати Уляні Супрун за її роботу на посаді в. о. міністра.

Вони скандують "Дякую!" і плескають у долоні, пише "ВВС-Україна" в соцмережі Facebook.

Пані Супрун вийшла до людей. Вона подякувала своїй команді, заступникам і чоловікові за роботу й підтримку.

Фото: facebook.com/ВВС

Окремо відзначила важливість комунікаційної команди міністерства, яка допомагала пояснювати трансформацію медичної системи в Україні.

Після чого біля Супрун вишикувалася черга охочих зробити селфі.

Також повідомляється, що Уляні Супрун подарували битку з написом Fight for life - Бийся за життя.

Уляні Супрун подарували біту. Скріншот трансляції "Радіо Свобода"

Як повідомляли Українські Новини, 29 липня Уляна Супрун спільно з Сергієм Жаданом і гендиректором Центру громадського здоров'я України розповіли про ризики відсутності вакцинації від дифтерії та правця, а також оголосили про запуск безкоштовної вакцинації.

Супрун не збиралася їхати з України у разі відставки з посади.

29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я.