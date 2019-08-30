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30 серпня 2019, пʼятниця, 18:19 29
Медицина 2019-08-30T18:45:06+03:00
Українські Новини
Сотні людей прийшли до Супрун подякувати за роботу і подарували биту

Сотні людей прийшли до Супрун подякувати за роботу і подарували биту

Акція подяки Уляні Супрун
Акція подяки Уляні Супрун

Близько двохсот людей зібралися під Міністерством охорони здоров'я, щоб подякувати Уляні Супрун за її роботу на посаді в. о. міністра.

Вони скандують "Дякую!" і плескають у долоні, пише "ВВС-Україна" в соцмережі Facebook.

Пані Супрун вийшла до людей. Вона подякувала своїй команді, заступникам і чоловікові за роботу й підтримку.

Фото: facebook.com/ВВСФото: facebook.com/ВВС

Окремо відзначила важливість комунікаційної команди міністерства, яка допомагала пояснювати трансформацію медичної системи в Україні.

Після чого біля Супрун вишикувалася черга охочих зробити селфі.

Також повідомляється, що Уляні Супрун подарували битку з написом Fight for life - Бийся за життя.

Уляні Супрун подарували біту. Скріншот трансляції Уляні Супрун подарували біту. Скріншот трансляції "Радіо Свобода"

Як повідомляли Українські Новини, 29 липня Уляна Супрун спільно з Сергієм Жаданом і гендиректором Центру громадського здоров'я України розповіли про ризики відсутності вакцинації від дифтерії та правця, а також оголосили про запуск безкоштовної вакцинації.

Супрун не збиралася їхати з України у разі відставки з посади.

29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я.

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