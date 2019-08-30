Сотні людей прийшли до Супрун подякувати за роботу і подарували биту

Близько двохсот людей зібралися під Міністерством охорони здоров'я, щоб подякувати Уляні Супрун за її роботу на посаді в. о. міністра.\r\nВони скандують "Дякую!" і плескають у долоні, пише "ВВС-Україна" в соцмережі Facebook.\r\nПані Супрун вийшла до людей. Вона подякувала своїй команді, заступникам і чоловікові за роботу й підтримку.\r\n\r\n\r\n\r\nФото: facebook.com\/ВВС\r\nОкремо відзначила важливість комунікаційної команди міністерства, яка допомагала пояснювати трансформацію медичної системи в Україні.\r\nПісля чого біля Супрун вишикувалася черга охочих зробити селфі.\r\nТакож повідомляється, що Уляні Супрун подарували битку з написом Fight for life - Бийся за життя.\r\n\r\nУляні Супрун подарували біту. Скріншот трансляції "Радіо Свобода"\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 29 липня Уляна Супрун спільно з Сергієм Жаданом і гендиректором Центру громадського здоров'я України розповіли про ризики відсутності вакцинації від дифтерії та правця, а також оголосили про запуск безкоштовної вакцинації.\r\nСупрун не збиралася їхати з України у разі відставки з посади.\r\n29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я.