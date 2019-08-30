Зеленский предлагает Раде сократить количество депутатов Рады с 450 до 300

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде сократить конституционный состав Верховной Рады с 450 до 300 депутатов и ввести пропорциональную избирательную систему.\r\nОб этом говорится в законопроекте о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции, зарегистрированном в Раде 29 августа под №1017, передают Українськi Новини.\r\nЗаконопроект также предусматривает, что депутатом может быть избран гражданин Украины, который постоянно проживает в Украине не менее 5 лет и владеет государственным языком.\r\nВ нем отмечается, что после вступления в силу этого закона Рада, избранная до вступления его в силу, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов Рады.Напомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.\r\nРанее Зеленский предложил вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение. Также Президент предложил новую форму обмена заложниками для деэскалации на Донбассе. Кроме того, Зеленский предлагает Раде принять закон об импичменте Президента. \r\n