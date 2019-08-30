Зеленский предлагает Раде сократить количество депутатов Рады с 450 до 300

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде сократить конституционный состав Верховной Рады с 450 до 300 депутатов и ввести пропорциональную избирательную систему.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции, зарегистрированном в Раде 29 августа под №1017, передают Українськi Новини.

Законопроект также предусматривает, что депутатом может быть избран гражданин Украины, который постоянно проживает в Украине не менее 5 лет и владеет государственным языком.

В нем отмечается, что после вступления в силу этого закона Рада, избранная до вступления его в силу, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов Рады.



Напомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

Ранее Зеленский предложил вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение.



Также Президент предложил новую форму обмена заложниками для деэскалации на Донбассе.



Кроме того, Зеленский предлагает Раде принять закон об импичменте Президента.







