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03 июня 2019, понедельник, 18:43 7122
Президент 2019-06-03T18:49:20+03:00
Українські Новини
Зеленский предложил Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение

Зеленский предложил Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение

Рада. Фото: сайт Президента Украины
Рада. Фото: сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Соответствующий законопроект №10358 зарегистрирован в Раде 3 июня, передают Українські Новини.

Согласно документу, приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых превышает его доходы более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент 204 тыс. гривен) наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Кроме этого, законопроектом предусматривается введение в Гражданском кодексе отдельного основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, которая в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

При этом по результатам признания необоснованными активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и взыскания таких активов предлагается предусмотреть увольнение указанных лиц.

Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскания в пользу государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

При этом право на обращение в суд с соответствующим иском предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), кроме дел, где ответчиком является должностное лицо НАБУ и прокуроры САП.

В таких случаях право на обращение с соответствующим иском предлагается предоставить прокурорам Генеральной прокуратуры.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении после признания привлечения к уголовной ответствености за незаконное обогащение неконституционным. Президент настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Тем временем, 29 июня Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента.

Ранее Рада планировала изменить законодательство о незаконном обогащении.

Только обвинение Омеляна в незаконном обогащении было передано в суд.

В декабре 2017 года 59 депутатов Верховной Рады просили Конституционный Суд признать неконституционным привлечение чиновников к уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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