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18 июня 2019, вторник, 16:13 302
Президент 2019-06-18T16:13:17+03:00
Українські Новини
Зеленский предложил новую форму обмена заложниками для деэскалации на Донбассе

Зеленский предложил новую форму обмена заложниками для деэскалации на Донбассе

Президент Украины предложил обмен заложников. Фото: АП
Президент Украины предложил обмен заложников. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский считает, что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен заложниками в формате 10 на 10 или 15 на 15, чему также может поспособствовать встреча в "нормадском формате" на июль.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Федеративную Республику Германия встретился с Председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле... Во время встречи обсуждался вопрос прекращения войны и возвращения заложников. Владимир Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации", - сказано в нем.

Также Зеленский заявил, что Украина начинает процесс восстановления Донбасса, в чем ей могла бы помочь Европа.

"Нам нужно восстанавливать школы, детские сады и строить дороги, которых попросту там нет", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Зеленский пребывает с визитом в Берлине (Германия), в ходе которого проведет встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Зеленский договорился с Макроном провести встречу в нормандском формате.

Ранее Меркель и Макрон раскритиковали указы Путина относительно предоставления гражданства для жителей Донбасса.

Больше новостей о: Переговоры по Донбассу Ангела Меркель Заложники Деэскалация Эммануэль Макрон Владимир Зеленский

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