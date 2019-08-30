Зеленський пропонує Раді скоротити кількість депутатів Ради з 450 до 300

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді скоротити конституційний склад Верховної Ради з 450 до 300 депутатів і запровадити пропорційну виборчу систему.

Про це йдеться в законопроекті про внесення змін до статей 76 і 77 Конституції, зареєстрованому в Раді 29 серпня під №1017, передають Українські Новини.

Законопроект також передбачає, що депутатом може бути обраний громадянин України, який постійно проживає в Україні не менш як 5 років та володіє державною мовою.

У ньому зазначається, що після вступу в силу цього закону Рада, обрана до вступу його в силу, продовжує виконувати свої повноваження до наступних виборів Ради.



Нагадаємо, у четвер депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.

Раніше Зеленський запропонував повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.



Також Президент запропонував нову форму обміну заручниками для деескалації на Донбасі.



Крім того, Зеленський пропонує Раді ухвалити закон про імпічмент Президента.